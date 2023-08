Tremiti, arriva il ministro Musumeci. “Vogliamo vivere sulle isole tutto l’anno e far crescere qui i nostri figli”

“L’amministrazione comunale è onorata di ricevere la visita, il prossimo 7 agosto, del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci“. Lo rende noto il Comune delle Isole Tremiti. “Ringraziamo il ministro per l’attenzione rivolta alla nostra terra e, nello stesso tempo, siamo certi che questa visita rappresenterà un utile momento di confronto rispetto alle molteplici e difficili problematiche a cui i tremitesi devono far fronte da ormai troppi anni.

Un ringraziamento dovuto e caloroso va alla senatrice Anna Maria Fallucchi che, fin dall’inizio del mandato parlamentare, ha sempre avuto a cuore le Isole Tremiti, facendosi portavoce delle necessità dell’amministrazione comunale, impegnandosi a favore di questo meraviglioso territorio e alla sua valorizzazione. I tremitesi vogliono vivere 365 giorni all’anno nelle loro isole, qui vogliono far crescere i loro figli. Da sempre sosteniamo che adeguatamente valorizzate, le Isole Tremiti rappresentano una straordinaria risorsa per il Paese e per l’economia. Siamo felici che il Governo ci dedichi questa attenzione e, certamente, sarebbe stato molto fiero di questa visita anche il sindaco Giuseppe Calabrese che aveva grandi progetti e molti obiettivi che avrebbe voluto realizzare durante il suo mandato.

Il ministro inizierà la sua visita dall’isola di san Domino in tarda mattina. L’intero pomeriggio sarà dedicato a San Nicola dove è prevista una visita all’Abbazia e l’illustrazione del progetto di restauro, realizzato grazie a un importante finanziamento ministeriale a cui si aggiungono ulteriori 8,3 milioni di euro dai fondi del Pnrr per le Isole Verdi”. È quanto comunicato in una nota dai rappresentanti della Giunta e il Consiglio comunale delle Isole Tremiti.