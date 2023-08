Abbandona rifiuti in strada a Cerignola, beccato dalle fototrappole e multato. Il sindaco: “Testa di rapa”

“Zona Addolorata. Questo nostro concittadino arriva, con tutta tranquillità, apre il cofano della sua auto incurante dei passanti e come fosse la cosa più naturale del mondo abbandona i suoi rifiuti per strada”. Lo riporta il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito che nelle scorse ore ha postato il video che ritrae un cittadino mentre abbandona rifiuti sulla strada.

“Attraverso le fototrappole disposte dall’assessore Teresa Cicolella, lo abbiamo multato perché non si intralcia il traffico parcheggiando nel mezzo della via. I sacchetti, differenziati, vanno esposti a partire dalle ore 21:00 e non in pieno giorno. Il giovedì si espone la plastica, non l’indifferenziato. È una testa di rapa (che si differenzia nell’organico la domenica, il martedì e il venerdì)”.