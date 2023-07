Foggia: i “Fratelli della Stazione” piangono Ninni, sempre vicino ai poveri. “Una vita di riscatto e impegno”

“Non ci sono molte parole. Almeno noi non ne abbiamo. Ninni era un operatore del Pronto Intervento Sociale. Lavorava al dormitorio per gli uomini. Una vita in salita, ma anche di riscatto e di impegno. Si occupava dei poveri. Accoglieva, aiutava, sosteneva”. Lo scrivono i “Fratelli della Stazione” di Foggia, associazione di volontariato che assiste fragili, gente in difficoltà, poveri e senzatetto.

“Se n’è andato all’improvviso, questa mattina, proprio mentre era al lavoro, dopo aver dato il buongiorno agli ospiti del dormitorio. Non possiamo che unirci nel ricordo e nella preghiera. E anche nel dolore. Buona strada Ninni da tutti noi”.