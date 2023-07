Fino a 12 gradi in meno, arriva il ciclone “Circe” sulla Puglia: ‘spegnerà’ Caronte

Ormai è confermato: Caronte bis ha i giorni contati. A spegnere l’anticiclone africano che ha tenuto il Sud sulla graticola per settimane ci penserà Circe, che infliggerà un duro colpo alle temperature registrate in questi giorni, con cali fino a 10-12 gradi.

Ad annunciarlo è iLMeteo.it. Il ciclone denominato “Circe” porterà nei prossimi giorni temporali e aria fredda di origine polare che dalla Scandinavia saranno sospinti fino in Italia.

La perturbazione farà la sua comparsa a partire dal 3 agosto, dalle regioni settentrionali, dove c’è il rischio di forti temporali. Il pericolo è che l’incontro delle masse d’aria completamente diverse creino le condizioni ideali per scatenare forti colpi di vento e grandinate.

Le regioni maggiormente interessate saranno Liguria. Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Tra il 4 e il 5 agosto la perturbazione interesserà anche il centro sud.

Domani e fino al 2 agosto cieli in prevalenza sereni, fatta eccezione per qualche nube di passaggio e alcuni addensamenti più consistenti sulle regioni alpine e prealpine dove saranno sempre possibili isolati temporali specialmente nelle ore più calde. Le temperature, riusciranno a salire nuovamente verso la soglia dei 40°C, specie in Sicilia. Caldo afoso anche sul resto del Paese specialmente sulle pianure del Nord e lungo i litorali.