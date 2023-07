“Finalmente si salpa”. È ripartita la nave che collega Manfredonia alle Tremiti. “Che bello ammirare la costa”

78 i passeggeri saliti a bordo della Elia Jet, una delle navi della flotta NaviTremiti dell’armatore Toni Vecere, salpata in perfetto orario dal porto di Manfredonia in direzione Isole Tremiti. Ad assicurare il collegamento con l’arcipelago Diomedeo sarà anche quest’anno, l’ATI Gargano Metro Marine alla quale la Provincia di Foggia ha affidato il servizio di linea dopo il forfait della compagnia di navigazione che si era aggiudicato il bando ma che non disponeva di navi.

“Finalmente si salpa – dicono soddisfatti i responsabili dell’ATI -, siamo contenti che la nave quest’anno attracchi sulla banchina storica, da dove in passato partivano navi e aliscafi per le Tremiti. Nonostante i pochi giorni a disposizione per promuovere il servizio oggi abbiamo imbarcato già una ottantina di passeggeri. E le richieste per i prossimi giorni sono tante”.

Ancora più felici i passeggeri, la maggior parte del posto, e di paesi della Bat, ma anche turisti in vacanza tra Manfredonia e Mattinata. “Non vedevamo l’ora di tornare alle Tremiti, su questa nave si viaggia bene e da Manfredonia possiamo ammirare la bellezza della costa garganica”.

A bordo incontriamo il comandante Michele Costante che ci fa da anfitrione e ci illustra il tragitto. “Manfredonia è il naturale capoluogo del Gargano e non può essere esclusa da questa rotta. Siamo soddisfatti di riprendere il servizio”. Con il Manfredonia-Tremiti si rafforza la rete di collegamenti tra il Gargano e le isole ormai collegate quotidianamente anche dai porti di Peschici, Vieste e Rodi con i nuovi traghetti della NaviTremiti.