L’opinione dei cittadini su Foggia e il futuro di Foggia. Un sondaggio in libertà in vista delle elezioni

Il Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita della città di Foggia e l’associazione Foggia 5.0 hanno organizzato un sondaggio tra i cittadini foggiani in vista delle elezioni amministrative del 22-23 ottobre per il rinnovo del Consiglio comunale di Foggia.

Il sondaggio, elaborato come modulo Google, è anonimo. È, quindi, garantita la privacy e chi vuole può rispondere liberamente alle semplici domande con risposte multiple.

Il sondaggio sarà diffuso utilizzando tutti i canali della comunicazione, dalla e-mail ai canali social e si chiuderà il 16 agosto.

Sarà interessante trarre indicazioni su come i cittadini vedono la città, individuano le responsabilità che la prossima amministrazione dovrà assumere ed esprimono concretamente la possibilità della rinascita di Foggia così come la città capoluogo merita.

Di seguito il link per accedere al sondaggio

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3gEikwFxO-cajSXz4OFgd-b8H0jFMlDCXgQ30g1goRcjW8g/viewform