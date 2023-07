Turisti sul Gargano, manca il pienone ma i riscontri sono positivi. “Ottima ospitalità e prezzi giusti. Peccato per le strade”

Nonostante la crisi, e l’inflazione che morde i portafogli degli italiani, le mete marittime del Gargano restano sempre le più ambite. Inizia oggi il nostro viaggio sulle spiagge più ricercate del promontorio, per sapere come i turisti stanno trascorrendo le proprie vacanze. Non c’è il pienone degli anni passati, ma chi ha scelto il Gargano non si pente affatto. Con le nostre telecamere siamo scesi nella suggestiva Baia di Zaiana a Peschici dove abbiamo incontrato vacanzieri di tutta Italia.

“Posto straordinario, mare pulito, buon cibo e prezzi nella media. Anche i prezzi degli ombrelloni qui sono abbastanza convenienti – ci dice un turista fiorentino -. Un ombrellone e due lettini dalla seconda fila in poi lo abbiamo pagato 15 euro, 20 in prima fila”. “Posto bellissimo – aggiunge una signora di Monselice -, ottima ospitalità e prezzi giusti, spiaggia tranquilla”. Gli fa eco un ospite di Modena: “Ma quali prezzi alti, sono giusti e nei ristoranti si mangia bene. Se proprio devo trovare una criticità, le strade tortuose”. Qui arrivano anche i foggiani come un signore di mezza età. “Non c’è un posto più bello del Gargano per trascorrere le ferie. Io vengo sempre a Peschici. I prezzi? Non sono certo abbordabili, ma con un po’ di oculatezza si riesce ad andare avanti”.