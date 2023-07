Sangue in Piazza Mercato, la vittima: “Ero a Foggia da 15 giorni per cercare lavoro nei campi, ora vado via”

“Non li conoscevo assolutamente. Ero a Foggia da 15 giorni per cercare lavoro nei campi e, a parte alcuni miei connazionali, non conoscevo i ragazzi autori dell’aggressione. Ora vado via a cercare lavoro altrove. Sto andando ad Aosta”. È quanto afferma il cittadino marocchino 39enne vittima di una violenta aggressione in piazza Mercato a Foggia la notte del 24 giugno scorso, per la quale sono state arrestate cinque persone, due delle quali minorenni. “Non ricordo nulla di quella sera, tranne i calci e i pugni – aggiunge – poi sono finito a terra e mi sono svegliato in ospedale. Ho ancora dolore alla bocca a causa dei calci ricevuti e non riesco a parlare ancora bene”. (Ansa).