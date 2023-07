Fabrizio Gifuni e la ripartenza culturale foggiana. L’attore David di Donatello ospite di Parcocittà

Foggia riparte dalla cultura. O almeno ci prova con l’ospite d’onore Fabrizio Gifuni il protagonista dell’evento “Ripartire dalla cultura” svoltosi nell’arena di Parcocittà. L’attore è intervenuto per dialogare con la cittadiananza e la stampa sul tema della cultura che può essere quel volano attraverso cui ridare ‘luce’ alle città e ai paesi spesso sommerse da altre emergenze sociali. “La cultura e le forme d’arte come cinema e teatro non hanno la bacchetta magica per cambiare improvvisamente i destini della gente o di un paese – ha dichiarato l’attore – però credo che possano fare molto”.

CHI E’ FABRIZIO GIFUNI | L’attore e regista teatrale originario di Lucera, Fabrizio Gifuni ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista per Il capitale umano (2014) e il David di Donatello come miglior attore protagonista per Esterno Notte (2023). Dal 2017, assieme a Natalia Di Iorio, cura la stagione teatrale PrimaVera al Garibaldi a Lucera, città a cui è legato per le origini del nonno Gianbattista Gifuni, storico bibliotecario della Biblioteca Comunale ‘R. Bonghi’. La stagione teatrale, che si svolge annualmente in primavera presso il Teatro Garibaldi di Lucera, è inoltre inserita nel rassegna culturale Estate|Muse|Stelle, che ha luogo annualmente in estate presso l’Anfiteatro romano di Lucera.

INNAMORATO DELLE SUE RADICI. Fabrizio Gifuni è stato bravo, in questi anni, ad accendere i riflettori sull’importanza di ritornare nei teatri, al cinema, nelle biblioteche, nei luoghi della cultura, dopo la bruttissima fase del covid e dopo il declino socio-economico e di democrazia che stanno avendo alcune città della Capitanata. Premio David di Donatello, di origine lucerina, l’attore è molto legato al proprio territorio, come conferma la sua direzione artistica della stagione “PrimaVera al Garibaldi” del Teatro Garibaldi di Lucera. Insieme a Natalia Di Iorio, inoltre, cura personalmente la rassegna teatrale del cartellone estivo “Estate, Muse, Stelle” dell’anfiteatro augusteo di Lucera, ormai alla IV edizione, e lo fa per l’amore e la dedizione verso la sua città.

UN LUOGO SIMBOLO PER DIALOGARE CON LA CITTA‘. Innamorato della sua terra, Fabrizio Giufuni ama contribuire allo sviluppo culturale di essa, ed è per questa sua attitudine ben si sposa con la realtà di Parcocittà che lo ha ospitato, simbolo di rigenerazione urbana e rinascita sociale e culturale della città di Foggia, da circa 7 anni. L’evento è rientrato nel cartellone estivo promosso da Parcocittà con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Foggia.