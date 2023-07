Nuovo sindaco di Foggia, Piemontese: “L’identikit? Una persona perbene”. Salvatori apre alla candidatura

L’elezione del nuovo sindaco di Foggia si deciderà tra fine ottobre e inizi novembre. I foggiani sanno bene che questa volta non possono sbagliare ad individuare un uomo o una donna in grado di risollevare le sorti di una città importante della Puglia come Foggia. Ma aspettano nomi e proposte. Al netto delle prime autocandidature e delle prime uscite ufficiali delle destre, ecco arrivare le prime proposte dal centrosinistra che mira a comporre una coalizione identica a quella che governa la Puglia. “Foggia – racconta a l’Immediato Raffaele Piemontese – ha vissuto e sta ancora vivendo anni difficili e complicati. C’è la necessità di far rinascere la città. Stiamo provando a tenere assieme un campo largo, sullo stesso modello del governo regionale con Pd e M5S, con i movimenti civici, le associazioni e tutti quei movimenti e partiti vicini al centrosinistra. Un fronte che punti esclusivamente al bene della città. L’identikit del candidato sindaco? Una persona perbene che abbia a cuore la rinascita della città di Foggia. Il vento spira a destra? Mi auguro che i foggiani votino persone e proposte concrete”.

Nel frattempo si fa sempre più largo una possibile candidatura dell’imprenditore Marcello Salvatori: “In relazione alle recenti voci sui media che mi hanno menzionato come possibile candidato sindaco – ha spiegato lo stesso Salvatori – è opportuno precisare che in questa fase ho effettivamente espresso ad amici che me lo hanno chiesto una mia possibile disponibilità ad impegnarmi per la città. Bisognerà dunque verificare l’effettiva possibilità che ciò si trasformi in una candidatura. Il percorso ancora tutto da fare è verificare la possibile convergenza intorno a questa ipotesi del modo delle associazioni, del lavoro e dell’impresa, dei giovani e delle forze politiche organizzate”.