“Non pagheremo la sosta per protesta”. La dura presa di posizione dei residenti del quartiere ferrovia di Foggia

“Considerato il ripristino del pagamento della sosta e l’aumento delle tariffe, vista l’incapacità da parte dell’amministrazione comunale di garantire il parcheggio ai residenti, non avendo mai agito concretamente per debellare il business illegale dei taxi abusivi che stazionano per le strade del quartiere e la presenza di autovetture sprovviste di regolare assicurazione e revisione, l’associazione ‘Gli Amici del Viale’ dichiara su richiesta dei soci e residenti che fino a quando non ci saranno significativi miglioramenti delle condizioni in cui versa il quartiere ferrovia non sarà pagata la sosta come forma di protesta”. Lo riporta il direttivo dell’APS “Gli Amici del Viale”.