Omicidio Di Rienzo, due arrestati per favoreggiamento. C’è anche un minorenne affidato a una comunità

Sono accusati di concorso in porto illegale di pistola e favoreggiamento del 17enne accusato, e reo confesso, dell’omicidio di Nicola Di Rienzo i due giovani arrestati dalla squadra mobile di Foggia sulla base di un’ordinanza disposta dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della procura, e di un’altra emessa dal gip del tribunale dei Minori di Bari. Il maggiorenne si trova in carcere, mentre il minore indagato è stato affidato dal gip in una comunità.

Nicola Di Rienzo fu ucciso il il 27 novembre del 2022 in via La Piccirella a Foggia davanti a giardini pubblici, dal 17enne, attualmente detenuto nel carcere minorile Fornelli di Bari con l’accusa di omicidio volontario. La vittima, 21enne con precedenti per furti e droga, al momento dell’omicidio nei suoi slip nascondeva un tirapugni con lama a scatto. (Ansa).