Licenziato da Ataf con l’accusa di aver rubato 17mila euro dagli incassi dei parcheggi, assolto dal Tribunale di Foggia

Gli avvocati ricordano: “Il provvedimento di licenziamento che ne è conseguito ha trovato il suo avallo in una sentenza resa dal Tribunale di Foggia Sezione Lavoro, in data 15 aprile 2022 basata, oltre ogni ragionevole dubbio, sul dolo di una delle parti in danno dell’altra e su dichiarazioni e attestazioni di alcuni funzionari dell’Ataf e di un dipendente Apcoa. Di seguito, a conclusione dell’istruttoria dibattimentale in sede penale, che ha visto sfilare dapprima i dirigenti Ataf e diversi dipendenti Apcoa, nonché lo stesso imputato, Venturini veniva assolto per non aver commesso il fatto, su espressa richiesta del pubblico ministero titolare Anna Landi, non essendo emersa alcuna prova a dimostrazione dell’azione criminosa ascrittagli, ovvero della sottrazione di incassi derivanti dalle casse del parcheggio Vincenzo Russo nei presunti due mesi di servizio suppletivo. In buona sostanza, dopo ben sei anni di processo, quindi, e sei anni di disoccupazione in assenza di reddito, il sig. Venturini è stato quindi assolto ‘dall’infamante accusa’ che ne aveva fondato il licenziamento. Il processo ha evidenziato una assoluta carenza di prove in danno dell’ex dipendente, il quale si è visto processare e poi licenziare sulla base di mere asserzioni di funzionari Ataf che non hanno trovato alcun riscontro dibattimentale; da notare soprattutto come nel processo la stessa Municipalizzata non si è costituita come ‘parte civile’ lasciando così priva di sostanza quella denuncia così grave formulata nei confronti dell’imputato. Di fatto il processo appena celebrato porta con se due risultati: il primo, che il sig. Venturini è stato ingiustificatamente accusato, denunciato, licenziato e poi processato; il secondo, che l’appropriazione dei soldi gestiti dall’APCOA all’interno del parcheggio Russo non ha ancora un autore ben individuato. La cosa è ancora più grave se sol si pensa che gli episodi dei furti erano stati già accertati dalla stessa Ataf prima dell’installazione della cassa automatica, e i sospetti ricadevano sul personale interno all’Apcoa, tant’è che per la sopravvenuta mancanza di fiducia venne disposta l’installazione di un dispositivo di pagamento del parcheggio automatico e computerizzato”.