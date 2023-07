Infermiera licenziata per essersi assentata 20 giorni dal “Riuniti”, tribunale di Foggia la reintegra

Infermiera reintegrata dopo il licenziamento al Policlinico “Riuniti” di Foggia. Il sindacato Fials esulta dopo la decisione del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, con sentenza del 06 luglio 2023.

“Questa dipendente – spiega Achille Capozzi -, destinataria di un provvedimento disciplinare di licenziamento dopo un’assenza di 20 giorni dal lavoro, assegnatole dall’Ufficio provvedimenti disciplinari del Policlinico Foggia, ha ritenuto opportuno contestare tale decisione rivolgendosi a noi. Le nostre immediate rimostranze si sono concretizzate nel ricorso al Tribunale del lavoro presentate tramite il nostro legale di fiducia avv. Bruno Colavita, al quale vanno le nostre più vive congratulazioni per l’egregio lavoro svolto. Il tribunale ha ritenuto illegittimo il provvedimento espulsivo della suddetta dipendente per insussistenza sia dell’elemento oggettivo che soggettivo del fatto contestato. Facciamo i migliori auguri alla nostra iscritta che nei prossimi giorni riprenderà normale servizio presso il Policlinico foggiano”, conclude il sindacalista.