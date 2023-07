Il cerignolano Aldo Graziano va al Monza, il sindaco: “Speriamo di vederlo presto in Serie A”

Il Monza ha acquistato Aldo Graziano. Il difensore classe 2004, proveniente dalla Fidelis Andria, farà parte della Primavera di Alessandro Lupi. La scorsa stagione in Serie D con il Lamezia Terme ha totalizzato 8 presenze nella seconda parte di campionato, mentre nella prima, quando vestiva appunto la maglia della Fidelis Andria, è sceso in campo 4 volte in Serie C.

Bonito: “Orgoglio per la città”

“Un grande in bocca al lupo ad Aldo Graziano, figlio della nostra terra, che ieri ha tagliato un grande traguardo dopo aver firmato un contratto che lo legherà al settore giovanile del Monza – ha commentato il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito -. È per noi un orgoglio e una gioia poter vedere emergere i nostri talenti più puri, che dopo aver calcato i nostri campi ed essere cresciuti nelle scuole calcio della città riescono ad affermarsi in realtà calcistiche ancora più prestigiose. Ad Aldo auguro tutto il meglio a nome della Città di Cerignola. Speriamo di vederti quanto prima in Serie A!”.