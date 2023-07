I numeri top di Princes, colosso del Sud con sede a Foggia. Mille nuove risorse e pomodoro 100% etico

200.000 tonnellate di pomodoro Made in Puglia da luglio a settembre, anche grazie all’inserimento di 1.000 nuove risorse presso lo stabilimento di Foggia, uno dei più avanzati del Sud Europa grazie a oltre 60 milioni di investimenti dall’arrivo in Capitanata. 1300 dipendenti. Numeri impressionanti per quella che viene definita una delle eccellenze più importanti del Mezzogiorno. Maggiore fornitore di pomodoro dalla Capitanata è Futuragri.

Princes Industrie Alimentari, il principale trasformatore di pomodoro del Mezzogiorno italiano, ha inaugurato la stagione del pomodoro 2023 con un incontro presso la propria sede nel cuore della Capitanata che ha visto la partecipazione e il contributo di tutti gli attori della filiera, insieme alle Istituzioni nazionali e locali, i rappresentanti di Coldiretti Puglia e le Organizzazioni Sindacali.

All’evento è intervenuta anche Oxfam Italia, associazione in prima linea contro ogni forma di disuguaglianza, che lavora con Princes Industrie Alimentari per monitorare e valutare l’efficacia delle iniziative introdotte dall’azienda a favore dei diritti umani nella filiera del pomodoro pugliese. Princes Industrie Alimentari, che ha recentemente ricevuto il premio delle Nazioni Unite per i rifugiati conferitole per il secondo anno, ha illustrato i risultati dell’indagine Oxfam Italia sulle condizioni di vita e impiego dei lavoratori condotta sulla propria filiera.

“Per garantire l’affermazione del pomodoro 100% etico e Made in Capitanata è necessario rinsaldare e rendere fattiva la collaborazione tra tutte le parti votata ad un unico obiettivo, veicolando investimenti e impegno a favore della sostenibilità sociale, economica e ambientale della filiera e dell’evoluzione in chiave 4.0 del settore. La ricerca che abbiamo condotto con Oxfam Italia è uno dei frutti di questo impegno e mostra come le azioni congiunte e la condivisione di obiettivi possano generare benefici concreti sulla comunità cui ci rivolgiamo” ha commentato Gianmarco Laviola, amministratore delegato di Princes Industrie Alimentari.