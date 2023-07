È il giorno del dolore a Manfredonia per i funerali di Daniel e Stefan, i fratellini romeni di 6 e 7 anni morti annegati in un vascone per l’irrigazione nelle campagne tra la città del golfo e Zapponeta. Esequie in Cattedrale alla presenza delle autorità locali e del sindaco Gianni Rotice che ha proclamato il lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta per tutto il giorno e serrande dei negozi abbassate durante la messa officiata dal vescovo Franco Moscone.