Dramma nel Foggiano, recuperati i corpi senza vita di due fratellini in un vascone

Sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due bambini di 6 e 7 anni dispersi a Manfredonia. È durato quasi due ore l’intervento di recupero dei sommozzatori di Bari, con il supporto dei Vigili del fuoco di Foggia, in un vascone nei pressi dell’azienda Siciliani al confine con Zapponeta. Sul posto è stato necessario l’utilizzo di fotocellule per cercare di illuminare la zona dove sarebbero caduti.

Dalle informazioni diramate, si tratterebbe dei figli di una coppia di rumeni che si sarebbero allontanati da casa. Nei pressi dell’abitazione è presente un vascone per l’irrigazione.

I genitori hanno riferito che al risveglio dal riposino non hanno più trovato i bambini. Nei pressi del vascone, 40 per 40, profondo 3 metri, erano state trovate immediatamente le ciabattine, per questo è stato richiesto l’intervento dei sommozzatori.

