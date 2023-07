Si accende l’estate di San Severo, ecco il cartellone. Il 10 luglio in Piazza Carmine arriva Jerry Calà

Parte con un’ospite d’eccezione la rassegna Sere d’Estate 2023, organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Lunedì 10 luglio, alle ore 21,00, in Piazza Carmine (ingresso ovviamente gratuito) sarà Jerry Calà ad aprire l’estate sanseverese con il suo Concert Show “50 anni di libidine” che ripercorre mezzo secolo di carriera.

“Sarà un’estate tutta da vivere – dichiarano il sindaco Francesco Miglio e l’assessore alla Cultura Celeste Iacovino – con tantissime serate in calendario per tutti coloro che restano in città, ma anche per quanti ritornano per le ferie estive e per i tanti che scelgono la nostra città quale meta serale. Avremo eventi per ogni gusto per colorare d’allegria l’estate 2023. A margine di tanti eventi ricordiamo anche che il 27 agosto, sempre in Piazza Carmine, ci sarà un altro super ospite, il dj Fargetta, direttamente da Radio dee Jay e M2O a far ballare i nostri giovani”.

Jerry Calà concert – show “Una vita da libidine”. Con ironia e spensieratezza l’attore sa come scatenare il suo pubblico, lo ha fatto ovunque in Italia e continua ancora oggi a farlo coinvolgendo diverse generazioni. Anche in Puglia, a scaldare il cuore saranno le quasi 2 ore dense di spettacolo durante le quali lo showman veronese non si risparmierà per il suo pubblico. Uno spettacolo che descrive una storia che ha scritto alcune pagine del Cinema della commedia all’Italiana, prodotto dalla The Best Organization Management. Sia da adolescente come attore di cabaret, musicista e cantante, che come protagonista al cinema, la vita di Jerry Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando dagli albori con il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, proseguendo la sua carriera artistica con i film, che hanno rilanciato vecchi successi degli anni ’60 e ’70 e naturalmente degli anni ’80. Chi meglio di lui, allora, per raccontare la musica italiana dagli anni sessanta ai giorni nostri. Così il geniale Attore attraverso irresistibili racconti di vita vissuta, divertenti gag e canzoni indimenticabili coinvolge il pubblico travolgendolo per due ore di grande divertimento.

Dagli anni del cabaret in cui, con i Gatti, si esibiva al Derby Club di Milano sotto l’influenza di Cochi e Renato e i primi successi musicali come “Prova” e “Capitooooo!” e tutte le sue frasi tormentoni entrati a far parte del nostro quotidiano. Lo show prosegue ancora con un omaggio ai più grandi nomi della musica italiana da Franco Califano ed Enzo Janacci fino ai Pooh, ricordati tra le note di un emozionante amarcord che non manca di ricevere consensi da parte di critica e pubblico sapendo fuggire il ricatto della nostalgia. Si riparte con il cinema e gli oltre 50 film che vedono Jerry Calà come protagonista raccogliendo nella quasi totalità un grandissimo successo. Da “Sapore di mare” dei Vanzina diventa addirittura il motore del rilancio delle musiche degli anni ’60; un revival che, dall’uscita di quel film, non è mai più finito, tanto che oggi i ragazzi, anche giovanissimi, cantano a memoria canzoni di quarant’anni fa; un vero miracolo così come pure la colonna sonora di “Vacanze di Natale” il primo vero Cine-panettone, che lanciò brani di disco music anni ’80 diventate delle Hit, come “I like Chopin”, e in particolare “Maracaibo” che Jerry, alias Billo, cantava al piano bar e divenuta in seguito uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia. Jerry Calà, cantandole nei suoi film, è riuscito a rendere queste canzoni un po’ sue e si diverte a riproporle dominando il palcoscenico con le sue abili doti, nello stile dei celebri “One Man Show” americani accompagnato da una big band live ed un maxi schermo alle sue spalle, che trasporta lo spettatore in un viaggio a ritroso nel tempo. Qual è il punto di forza dello show? Sicuramente il giusto mix tra musica comicità e coinvolgimento del pubblico che Jerry Calà da abile crooner ed entertainer riesce a mescolare con il suo effervescente umorismo, sempre attuale. Perché Jerry si diverte divertendo tutti. Info: www.teatropubblicopugliese.it