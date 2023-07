Prorogata al 16 luglio la sospensione dell’obbligo di pagamento della sosta a Foggia

La Società GPS Global Parking Solutions rende noti gli sviluppi relativi all’avvio della gestione della sosta per la Città di Foggia. Continua l’installazione dei parcometri sul territorio della Città e, ad oggi, tutti quelli del precedente gestore sono stati rimossi e sostituiti con macchine di ultima generazione. Entro la prossima settimana risulteranno presenti sul territorio cittadino tutti i 110 parcometri previsti. Anche i lavori relativi al front office per il rapporto con il pubblico degli utenti della sosta volgono ormai al termine e da lunedì 10 luglio l’ufficio risulterà attivo per il rilascio/sostituzione degli abbonamenti in favore dei cittadini.

Al fine di completare le ultime procedure di attivazione dell’operatività del servizio, il Comune di Foggia, con ordinanza dirigenziale n°328 del 05 Luglio 2023, ha stabilito la proroga per ulteriori 11 giorni della sospensione dell’obbligo di pagamento della sosta su strada nelle zone soggette a tariffazione. Pertanto l’estensione dell’esenzione del pagamento della sosta risulterà attiva fino a tutto il 16 luglio 2023.

Il personale GPS, a partire della data del 10 luglio, è a disposizione presso l’ufficio di Corso Garibaldi n. 65, per l’attivazione degli abbonamenti e le eventuali richieste di informazioni relative al servizio di sosta. L’ufficio per i rapporti con il pubblico sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30, il mercoledì dalle 08:30 alle 16:00. Gli abbonamenti rilasciati avranno comunque decorrenza a partire dal 17 luglio, data prevista per la ripresa della tariffazione della sosta.

Sì fa presente infine a tutti i possessori di auto ibride che, come previsto dal nuovo regolamento della sosta del Comune di Foggia, disposto con delibera n°8 del 10/02/2022, all’attivazione del servizio tali tipi di vetture non risulteranno più esenti dal pagamento della sosta. Esenzione prevista solo per i veicoli a propulsione totalmente elettrica.

Tutte le informazioni sul servizio di sosta possono essere consultate sul sito

www.foggiaparcheggi.it oppure scrivendo all’indirizzo mail: [email protected]