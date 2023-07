“La storia infinita”, un Cerignola ambizioso presenta mister Tisci. Il patron: “Non siamo più una matricola”

“La storia infinita”. Il Cerignola riparte con lo stesso entusiasmo della scorsa stagione e da un nuovo allenatore: Ivan Tisci, tecnico genovese di nascita ma abruzzese di adozione, lo scorso anno in serie D sulla panchina del Fasano. “Per me è un onore di allenare questa squadra, una grande squadra, una società seria e professionale, una piazza ambita da tanti colleghi. Sono fiero di essere stato scelto”. Tisci ha vinto la forte concorrenza di due tecnici esperti come Taurino e Colucci. L’avvocato Rosario Marino durante la conferenza stampa gli ha regalato una penna affinché scriva una nuova pagina dell’Audace. “Cerignola ormai è un punto di riferimento in tutta Italia, sta dando prova di maturità e di alta civiltà, con una tifoseria tra le più corrette in assoluto. A loro chiediamo di continuare a sostenerci”.

Il presidente Nicola Grieco è ancora più determinato del solito detta le priorità. “Intanto Tisci lo seguiamo da tempo, alla fine è stata la scelta più naturale”. Grieco non si nasconde e punta ancora più in alto. “Non siamo più una matricola, daremo di più dello scorso anno e dobbiamo migliorare il quinto posto della stagione passata. Quindi il nostro obiettivo sono i playoff”. Intanto da oggi entra nel vivo il mercato affidato come sempre al direttore sportivo Elio Di Toro. Ci sono diverse richieste per i gioielli di proprietà, ad iniziare da Malcore, Capomaggio, Tascone, Achik. “La mia intenzione – ha aggiunto Grieco – è tenerli tutti con noi”.

