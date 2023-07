Continua l’invasione di barche a Vignanotica. “Traffico esagerato, 4 alla volta e duemila persone in un’ora”

Monta la rabbia tra gli amanti della spiaggia di Vignanotica, tra Mattinata e Vieste, dove quest’anno sono presenti alcune barche che conducono continuamente i turisti a visitare le grotte del Gargano. “Anche tre o quattro barche alla volta. Sbarcano e vanno via in pochi attimi – ci raccontano -. È un traffico esagerato. Non sappiamo più a quale santo votarci. Passano di qui duemila persone in un’ora”.

