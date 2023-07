Per ora il Foggia tace. Canonico parlerà solo dopo il Consiglio Federale relativo a esclusioni e ripescaggi

Per ora regna il silenzio in casa Foggia. Dal club smentiscono le notizie trapelate nei giorni scorsi su una possibile conferenza stampa del presidente Nicola Canonico all’inizio di questa settimana. “Tali notizie non rispondono al vero – fanno sapere dalla società -. La proprietà del Calcio Foggia 1920 nella figura del presidente Nicola Canonico terrà una conferenza stampa solo dopo la data del 7 luglio 2023, giorno in cui il Consiglio Federale comunicherà eventuali esclusioni, riammissioni e ripescaggi”.

Ricordiamo che il Lecco, vincitore della finale playoff contro il Foggia, presenterà ricorso dopo l’esclusione dalla Serie B per l’annosa vicenda stadio. Al momento ad essere ripescato sarebbe il Brescia di Cellino, retrocesso in C sul campo.