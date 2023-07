“Saremo in aula a parlare di te amore e a chiedere giustizia”. I genitori di Donato attendono l’appello

“Tra pochi giorni, il 5 luglio, saremo lì in quell’aula a parlare di te amore, a chiedere giustizia. Ad avere fiducia nei giudici e nella giustizia… noi saremo lì nel nostro dolore più immenso”. Così, su Facebook i genitori di Donato Monopoli, il 26enne di Cerignola morto l’8 maggio 2019 in ospedale, 7 mesi dopo l’aggressione in una discoteca di Foggia, la sera del 6 ottobre 2018, in vista del processo d’appello. Il gup del tribunale di Foggia, il 22 giugno 2022, ha condannato i due imputati, Francesco Stallone e Michele Verderosa, entrambi foggiani, rispettivamente a 15 anni e 6 mesi di reclusione e a 11 anni e 4 di reclusione con l’accusa di omicidio volontario.

“Speriamo che sarà l’ultimo capitolo della tua storia, una storia che mai avremmo pensato potesse finire così. Sia chiaro, nessuna condanna potrà portare indietro te e i tuoi sorrisi e nessun processo potrà farci mettere il cuore in pace ma ci auguriamo solo di non averti deluso”, hanno scritto. “Non eravamo pronti a tutto questo e nessun genitore può mai immaginare una cosa del genere ma nel nostro piccolo, ti abbiamo difeso con le unghie e con i denti. Mercoledì scriveremo il capitolo finale, non sarà come nei libri che la verità alla fine trionfa e questa sarà l’aggravante della nostra condanna”, hanno aggiunto.”Ma chi commette questi crimini devono essere condannati, perché non si può morire a 26 anni per futili motivi”, hanno concluso i genitori del ragazzo. (LaPresse) – in foto, Donato Monopoli; nel riquadro, Verderosa e Stallone