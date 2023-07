Gravissimo incidente tra Mattinata e Manfredonia, sul posto l’elisoccorso e due ambulanze

Gravissimo incidente questa sera sulle strade garganiche del mare, lungo la SS89. All’altezza di Macchia, tra Mattinata e Manfredonia, sono accorse due ambulanze e anche l’elisoccorso per soccorrere un uomo che sarebbe in condizioni molto serie. L’incidente avrebbe coinvolto la sua moto e un’auto, ma le cause sono ancora da accertare. Il ferito è stato trasportato d’urgenza a Casa Sollievo della Sofferenza. Non desterebbero preoccupazioni le condizioni delle persone che erano a bordo della macchina.

