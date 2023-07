Luciano Canfora a Vieste: “Puglia è stata avamposto, ora troppi interessi personali”

Ospite d’onore al Vieste ArcheoFilm, il filologo classico e saggista, Luciano Canfora, ha rilasciato una dettagliata intervista a l’Immediato. “La cultura è una grande risorsa, il valore aggiunto in luogo turistico come il Gargano dove la natura e il mare la fanno da padrone, e poi lasciatemelo dire: la difficoltà a raggiungere questi posti seleziona i turisti. A Vieste non ero mai venuto e me ne vergogno, ma questo è un posto stupendo”. Prima che la pioggia interrompesse il dialogo sul palco dell’Archeofilm, Canfora ha parlato del suo ultimo libro, La Democrazia dei Signori, e affrontato temi attuali come la politica e la guerra tra Russia e Ucraina.

“Il libro aiuta a pensare e soprattutto ad agire. Il Governo Meloni? Potrebbe fare sicuramente meglio. Un coacervo di forze politiche favorite da una legge elettorale pazzesca. Un governo con enormi difficoltà esterne ed interne. La Puglia di Emiliano? È stata una regione pilota per la politica italiana, fin dai tempi di Aldo Moro che fu il primo a sperimentare il centrosinistra. Oggi abbiamo figure minori che pensano più agli interessi personali che agli schieramenti. La sanità e la scuola soni i due principali problemi. Il Pd? Troppo diviso al suo interno, con tante correnti nascoste, avamposti renziani. Schlein a torto viene definita superficiale. In realtà ha le idee chiare, anche se ha un difetto: è troppo legata ai diritti civili e molto meno ai diritti sociali che in questo Paese urgono perchè la povertà aumenta. Vedo bene l’alleanza PD-M5S, anche se quest’ultimo si sta liquefacendo. Va male ad ogni competizione elettorale, speriamo che sia un fenomeno passeggero. Anche perchè l’unica alleanza seria per battere le destre è questa”.