Polemiche su trasferimento postazione 118 a Rodi Garganico, l’Asl Foggia: “Necessario per garantire servizio in area turistica”

In riferimento al trasferimento della Postazione 118 di Rodi Garganico nei nuovi locali, situati nel porto turistico, la direzione della ASL Foggia chiarisce che “la decisione nasce dalla necessità di garantire il Servizio di Emergenza Urgenza in prossimità delle aree turistiche con maggiore affluenza”.

“Frutto di una convenzione con la Capitaneria di Porto finalizzata all’utilizzo a scopo sanitario dei locali in questione, l’intesa è stata perfezionata, in accordo con il sindaco di Rodi Garganico quale autorità sanitaria locale – proseguono in una nota -. In merito alla presenza di due passaggi a livello nelle vicinanze, Ferrovie del Gargano ha garantito in una nota tecnica che i punti sono costantemente presidiati e che il sistema di gestione sarà tale da evitare qualsiasi ritardo o ostacolo al percorso dedicato alle ambulanze.

L’amministrazione comunale, inoltre, ha riorganizzato gli aspetti logistici dell’area di transito e di parcheggio attraverso una nuova segnaletica orizzontale e verticale. La creazione di corsie di accesso preferenziali agevolerà le operazioni di manovra dei mezzi di soccorso e le attività di intervento nel loro complesso. Creati anche parcheggi ad uso esclusivo degli operatori sanitari”.

“Il dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia ha espresso parere favorevole circa l’idoneità dei locali, dotati di confort e tecnologie adeguate – concludono -. Al termine della stagione estiva sarà effettuata una valutazione dei dati qualitativi e quantitativi dell’attività svolta per le ulteriori determinazioni”.