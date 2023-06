Foggia si apre all’Europa? Si sogna un volo per Parigi, l’alternativa è Monaco di Baviera. Gino Lisa in crescita

L’indiscrezione è stata lanciata da La Gazzetta del Mezzogiorno. Sarà attivato un volo Foggia-Parigi? Questo il sogno di tanti che presto potrebbe diventare realtà alla luce degli ottimi risultati del Gino Lisa. La nota testata, infatti, ha evidenziato il pieno dei voli dell’aeroporto a giugno “mese che segna l’intensificazione delle tratte Lumiwings da Foggia – si legge – con ben quindici collegamenti a settimana dopo l’attivazione dei voli di linea per Catania e Mostar. Un piano che si impenna nel weekend dove al momento si concentra il maggior numero di collegamenti: tre partenze sia sabato che domenica rispetto alle due (o anche una soltanto) degli altri giorni della settimana”.

Dal Gino Lisa, ricordiamolo, si vola verso Milano Linate, Milano Malpensa, Torino, Catania, Verona e Mostar, quest’ultima molto amata dai fedeli per la vicinanza con Medjugorjie. “In totale sei ‘battute’ al giorno (andata/ritorno) – riporta Gazzetta – come avviene anche il giovedì con il Foggia-Milano Malpensa del mattino e i due voli in giornata per Catania e Verona. Il mercoledì e il venerdì si passa a due collegamenti: nell’ordine Malpensa e Mostar; Malpensa e Torino il venerdì. Lunedì e martedì al momento con un solo volo al mattino (Foggia-Milano Malpensa), ma è in uno di questi due giorni che potrebbe essere programmato entro l’autunno il settimo collegamento (si parla di un volo internazionale, Parigi?)“. Quella che sembrava una boutade fino a pochi mesi fa, ora non lo è più. Oltre a Parigi circola anche l’ipotesi Monaco di Baviera.

