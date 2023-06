Aeroporto Gino Lisa Foggia, potenziati i collegamenti bus per le località turistiche del Gargano

“Da venerdì 30 giugno i bus di Gargano Easy to Reach arriveranno anche a Rodi Garganico e Vico del Gargano/San Menaio. I tre collegamenti giornalieri diretti da e per l’aeroporto di Foggia Gino Lisa con i comuni di Manfredonia-Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste e Peschici saranno estesi raggiungendo la stazione ferroviaria di San Menaio – Vico del Gargano e Rodi Garganico alla fermata di capolinea in corso Madonna delle Libera”. Lo rende noto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

“L’estensione a Rodi Garganico e San Menaio – Vico del Gargano dei collegamenti con l’aeroporto di Foggia coglie la novità di un fermento trovato e ritrovato in due poli attrattivi del movimento turistico verso la Puglia e il Gargano. Una dinamica positiva che vogliamo sostenere e rilanciare: perciò abbiamo incrementato il finanziamento complessivo del servizio portandolo a 420 mila euro. Come ha detto la collega assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, abbiano accolto le istanze del territorio per portare gli autobus verso le belle spiagge di Rodi e San Menaio, prolungando il loro percorso oltre Peschici”.