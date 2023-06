Foggia senz’acqua, i cittadini chiedono chiarezza sul caso della conduttura. “Meno male che c’è il bypass”

Il “Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita della città di Foggia” chiede chiarezza, competenza e controlli dopo il caos sulla perdita d’acqua. “Sono tante le situazioni di carenza d’acqua corrente a Foggia città, con inconvenienti a volte gravi da sopportare soprattutto nelle case dove ci sono bambini, anziani, persone costrette a letto per malattia o che non possono recarsi a prelevare acqua dalle autobotti. È certo che i carabinieri stanno indagando, dicono fonti di stampa, per fare luce sul danneggiamento da parte di ignoti, che avrebbero eseguito improvvidamente lavori di sbancamento e di successivo riempimento sulla condotta idrica in via Napoli”.

E ancora: “La riparazione necessaria, con dovizia di mezzi e di denari, è stata garantita dall’Acquedotto Pugliese, le autobotti hanno funzionato grazie alla struttura attivata da Aqp e dal Comune commissariato. Si pensava che fosse finito il trauma della carenza d’acqua nella città. E invece no. Il rischio-acqua torna alle situazioni di una settimana fa, e le autobotti pure. E meno male che ci sono i bypass a garantire un minimo di erogazione. Perché si legge che sono in corso interventi sulla condotta oggetto dei lavori dei giorni scorsi a causa di uno sfilamento della guarnizione di un giunto tra le parti della conduttura riparata. Ma allora i cittadini si domandano: i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte o no? Che male abbiamo fatto noi cittadini di Foggia, per assistere e sopportare queste situazioni, pur se accidentali e non certamente programmate? Non è forse la stessa storia pluriennale con le manutenzioni di strade, marciapiedi, verde e tutto il resto, quando prima si fanno i lavori e poi si debbono rifare perché non reggono? E i controlli?”

Il “Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita della città di Foggia” chiede “chiarezza, controlli e verità affinché situazioni simili non abbiano più a verificarsi, avviando buone prassi di controllo, verifica dei lavori e accertamento delle responsabilità”.