Passaggio al centrosinistra per Mangiacotti. “Per un’alleanza politica riformista e progressista”

Da vice presidente nella passata amministrazione con Nicola Gatta del centrodestra a consigliere di maggioranza con l’attuale presidente Giuseppe Nobiletti di centrosinistra. Giuseppe Mangiacotti, consigliere comunale di San Giovanni Rotondo, dopo una lunga militanza nell’Udc, lascia il centrodestra non solo a San Giovanni Rotondo dove è consigliere comunale, ma anche a Palazzo Dogana.

“Il laboratorio culturale e politico denominato San Giovanni Rotondo al centro della Capitanata, da me rappresentato, da oggi partecipa e e sostiene l’attività politica e amministrativa del presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti. È una scelta – aggiunge Mangiacotti – che deriva dal progetto di ricomporre, ricostruire e rilanciare un rinnovato centrosinistra e un’alleanza politica riformista e progressista, non solo nella città di San Giovanni ma in tutto il territorio di Capitanata”.