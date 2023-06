Mal di pancia nel centrodestra, l’Udc Foggia: “Commissario cittadino escluso da riunione di coalizione”

Udc escluso dal centrodestra? Nota al veleno del partito: “In merito alla riunione politica della ‘coalizione di centrodestra’ svoltasi il 16 giugno, apprendiamo unicamente dalla stampa che il tavolo politico si è svolto emarginando il commissario cittadino dell’Udc per la città di Foggia e le altre forze della coalizione, creando altro subbuglio nel centrodestra”. Lo riporta il commissario cittadino Udc-Foggia città, Roberto Perfetto.

“Visto il già increscioso episodio verificatosi ai danni della Lega cittadina, non invitata alla riunione svoltasi il 24 maggio 2023 – ricorda l’Udc -, l’episodio andava evitato. Non sappiamo se si tratta di una responsabilità ascrivibile a dei difetti di comunicazione o ad altro, ma è chiaro come a prevalere non sia più la visione politica o un contesto sociali di condivisione, visto e considerante l’imminente campagna elettorale. Tra qualche mese si chiuderanno le liste e si tornerà al voto. Serve chiarezza”.

Infine un monito dell’Udc cittadina e degli altri movimenti territoriali non invitati al tavolo politico: “Non ci sia una rottura o divisione, ma un lavoro condiviso volto al miglioramento della nostra città. Non è il tempo delle polemiche, ma è il momento di lavorare bene, velocemente ma senza fretta, sulla realizzazione del programma politico che ci attende, che non sarà il successo o l’insuccesso del centrodestra, ma dell’intera città di Foggia”.