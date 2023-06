Tutti pazzi per il foggiano Alessandro Nunziante, portiere del Benevento. Su di lui l’interesse della Roma

Tutti pazzi per il giovane prodigio Alessandro Nunziante, classe 2007, portiere foggiano del Benevento. Secondo LaCasadiC, il Benevento, proprietario del cartellino, avrebbe rifiutato una maxi offerta della Roma di 500mila euro. Su Nunziante ci sarebbero, inoltre, gli interessi di Torino ed Empoli che avrebbero presentato offerte intorno ai 300mila euro per strappare Nunziante ai campani. Nonostante la giovanissima età, il Benevento sarebbe intenzionato a valorizzare il portiere foggiano, già punto di riferimento della Nazionale under 16.