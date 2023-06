“Massacrato con calci e pugni. Fu giustizia privata”. Rapinatore foggiano denuncia quattro persone

“Ho subito uno spropositato e violentissimo pestaggio”. Per questo motivo Antonio Simone, 41enne foggiano, autore della tentata rapina in una pizzeria di via di Salpi, Rione Martucci di Foggia, ha denunciato quattro persone.

L’uomo venne arrestato il 19 aprile scorso mentre provava a scappare dopo l’inutile tentativo di portare via denaro dal locale. Secondo Simone, assistito dall’avvocato Umberto Bulso, si sarebbe andati ben oltre la legittima difesa. “Fu un’azione di vendetta o giustizia privata”, riporta nella denuncia presentata alla Procura di Foggia.

Quattro i lavoratori dell’attività accusati da Simone che, nel frattempo, è già stato condannato a tre anni di reclusione per quella vicenda contro i 5 chiesti dal pm.

“Fui massacrato con calci e pugni tanto da perdere i sensi”, il racconto del 41enne. La scena è stata anche ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e i filmati sono al vaglio degli organi preposti. (In alto, un frame del video)