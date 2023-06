Centrodestra foggiano verso le Comunali. “Siamo coesi. Candidato sindaco? Valutiamo vari profili”

Il centrodestra a Foggia è un cantiere aperto in vista delle amministrative d’autunno. Fratelli d’Italia e Forza Italia si stanno muovendo, e anche gli altri partiti della colaizione programmano la ripresa. “La nostra – ha detto a l’Immediato, Giannicola De Leonardis (FDI) – è una coalizione solitamente coesa. Non ha bisogno di cercare accordi come stanno facendo Pd e 5 stelle. Noi siamo coesi, abbiamo i nostri valori ed è da quelli che stiamo ripartendo, cercando di aprire anche alle forze civiche che condividono il nostro programma. Sul candidato sindaco stiamo valutando diversi profili, ma aspettiamo indicazioni da Bari e da Roma. Rita Montrone? È una possibile candidata, il suo nome circola ormai da tempo, ma dobbiamo aspettare anche il parere degli altri partiti”. Rottura con il passato? “Sicuramente guardiamo avanti, ma sarà il tempo a dirci che cosa è successo al Comune di Foggia. Dire che la classe politica che amministrava il Comune era mafiosa, non lo condivido affatto. Gli errori li fanno i singoli”.

Sul tema amministrative è intervenuto anche il coordinatore provinciale di Forza Italia, Raffaele Di Mauro. “Non è vero che siamo fermi, i cinque partiti del centrodestra si sono già incontrati, si parlano, dialogano. Siamo pronti ad aprirci a tutti quei movimenti territoriali che si riconoscono nel perimetro del centrodestra, a breve faremo una grande manifestazione per iniziare a scrivere il programma insieme alle associazioni di categoria e alle forze produttive, e soprattutto scegliere il candidato sindaco. Montrone? Ma no, fare i nomi in questo momento è prematuro. Lavoriamo prima sulle cose da fare, il nome uscirà di conseguenza”.