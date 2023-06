Torna l’acqua a Foggia grazie ai bypass, bassa pressione nei piani alti. Si lavora per sostituire enorme tubo

Da questa sera lavori anche di notte per sostituire l’enorme tubo in cemento armato interessato dalla rottura avvenuta nella notte tra domenica e lunedi. Un guasto che ha causato l’emergenza acqua in diversi quartieri di Foggia. Al momento, grazie ai 2 bypass realizzati, quasi tutti da oggi hanno nuovamente l’acqua potabile. Solo i piani alti lamentano bassa pressione. Gli operai dell’Acquedotto Pugliese stanno per completare un terzo bypass che dovrebbe definitivamente mettere fine all’emergenza. Intanto si continua a lavorare in zona via Napoli per terminare i lavori alla condotta principale.