Alcol a minorenni e altre irregolarità, blitz di agenti e militari nelle “movide” di Foggia e Manfredonia

La Polizia di Stato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Foggia, continua incessantemente le attività nell’ambito dei servizi interforze di controllo straordinario del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di attività delittuose e a contrastare ogni forma di illegalità. L’attività in argomento, ha interessato nella serata dello scorso 17 giugno, il quadrilatero di Piazza Mercato, caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali nonché uno dei principali luoghi di aggregazione sociale delle vie del centro storico cittadino.

Sono state 10 le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande sottoposte a controlli di Polizia Amministrativa. Tre, invece, le sanzioni amministrative elevate di cui una relativa alla mancanza delle licenze previste per legge. Una per mancata documentazione relativa alla valutazione delle emissioni acustiche ed una relativa alla vendita di bevande alcoliche a minore di anni 18. E ancora, 216 le persone identificate, 110 i veicoli controllati, 40 le contravvenzioni al codice della strada e una perquisizione sul posto.

Contestualmente i servizi interforze di controllo straordinario del territorio sono stati effettuati a Manfredonia, anche in considerazione delle accresciute presenze turistiche in città. Il servizio è stato concentrato soprattutto nelle principali piazze ed aree ad alta concentrazione di cittadini, specie in zona castello e sul lungomare, che ha consentito di raggiungere i seguenti risultati: 8 attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande sottoposte a controlli di Polizia Amministrativa. I controlli sono stati anche estesi ai locali che avevano organizzato intrattenimenti musicali al fine di verificare, sia il possesso delle prescritte autorizzazioni sia il rispetto dei limiti orari alla diffusione musicale, anche con l’obiettivo di evitare il disturbo dei residenti. Tre le sanzioni amministrative elevate di cui una relativa alla mancanza delle licenze previste per legge, una riferita all’irregolarità della posizione di alcuni “buttafuori” presenti in locali con intrattenimenti danzanti, una per l’irregolarità dell’impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale. Sempre a Manfredonia, 180 persone identificate, 85 veicoli controllati e 3 contravvenzioni al codice della strada. I servizi di controllo del territorio effettuati dalle forze di polizia continueranno senza soluzione di continuità.