Il Lecco gela lo Zaccheria: Foggia sconfitto 1 a 2. Al ritorno servirà un’altra impresa

Foggia – Lecco, in palio la serie B. Allo Zaccheria c’è il pubblico delle grandi occasioni per la gara 1 della finale playoff di serie C che si chiude con la vittoria dei lombardi per 2-1. Questa volta la cosiddetta zona Foggia premia gli avversari che la rimontano nel finale.

Delio Rossi preferisce Di Noia a Petermann e ripropone in attacco il tandem Peralta-Ogunseye. Dall’altra parte Foschi schiera Buso in coppia con Pinzauti e conferma Tordini dall’inizio. Partenza forte per il Foggia che dopo sette minuti è già in vantaggio con Leo sugli sviluppi di un angolo battuto dalla destra. Partita subito vivace con i lombardi che rispondono al 9’ con un calcio di punizione di Lepore con Dalmasso che alza sulla traversa. La reazione dei lombardi è buona e porta al pareggio che arriva al 27’ con un bel colpo di testa di Pinzauti, al suo ottavo sigillo stagionale: 1-1. Gioca bene il Lecco che nel finale di tempo va vicino al gol del vantaggio in più di una circostanza, soprattutto al 45’ quando una gran chiusura di Rizzo su Zambataro evita il gol del Lecco, tuttavia il gioco era fermo per la posizione irregolare del giocatore ospite. La ripresa inizia con Delio Rossi che lascia negli spogliatoi Bjarkason e al suo posto inserisce Garattoni. Foggia subito a mille: L’arbitro annulla il gol del nuovo vantaggio a Ogunseye per una spinta su Celjakl. Lecco costretto sulla difensiva. Al 5’ calcia Schenetti, respinge Melgrati, Frigerio in tuffo di testa e forse spinto, palla fuori. I giocatori del Foggia chiedono il rigore, ma il direttore di gara dopo un consulto con il VAR dice che è tutto regolare. Proteste vibranti con espulsione di un componente della panchina rossonera.

Il Foggia c’è e al 15’ altra chance per l’undici di Rossi: bell’iniziativa di Di Noia che salta due avversari e calcia dal limite dell’area, grande intervento di Melgrati che devia in angolo. Lecco stanco e in difficoltà. Girandola di sostituzioni nella formazione lecchese. Nel Foggia entrano Petermann al posto di Frigerio e Iacoponi al posto di uno spento Peralta. Fuori anche Ogunseye per Beretta. Si entra in zona Foggia, ma questa volta ne beneficia il Lecco che a tre minuti dal termine passa in vantaggio con un preciso calcio di punizione dell’ex leccese Franco Lepore che gela lo Zaccheria. Iacoponi prova a riprendere i lombardi ma la sua conclusione si perde sulla traversa. Il Lecco espugna lo Zaccheria e si aggiudica il primo atto della finale play off.