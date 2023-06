“Le scelte arbitrali hanno condizionato la gara”, il Foggia fa ricorso all’Aia. Canonico: “Non mollare”

In tarda nottata sono arrivate le dichiarazioni del presidente del Foggia Nicola Canonico in merito a quanto accaduto nell’andata della finale dei playoff di Serie C 2022/2023. Questa è stata vinta dal Lecco in casa dei rossoneri per 2-1. Non sono mancate le sottolineature del patron circa alcuni episodi arbitrali “da rivedere”, ma allo stesso tempo figurano anche i complimenti per quanto fatto dai suoi ragazzi. L’auspicio, si legge nella nota, è che al ritorno si esca “dallo Stadio di Lecco senza ulteriori episodi da rivedere”.

Foggia, Canonico: “Troppi dubbi su gol annullato e sul rigore non concesso”

ll presidente rossonero Nicola Canonico al termine di Foggia-Lecco commenta le scelte arbitrali che hanno fortemente condizionato la gara con un comunicato sul sito rossonero: “Tanti, troppi, i dubbi sul gol annullato a Ogunseye e sul rigore non concesso a Frigerio. Episodi da rivedere con grande calma, assieme ad altri, pur meno determinanti, ugualmente discutibili. Nulla è compromesso! È tutto ancora possibile! Ci auguriamo di uscire dallo Stadio di Lecco senza ulteriori episodi da rivedere, ma i nostri ragazzi non devono mollare! Non dovranno mollare mai! Lo hanno già fatto…sono in grado di rifarlo. Forza Foggia! Più forte degli avversari…più forte anche di certe scelte non condivisibili! Andiamo a vincere e a prenderci ciò che meritiamo!”. Seguirà – chiosa il comunicato rossonero – protesta formale all’AIA e alla Lega Pro per la direzione di gara fortemente discutibile.