Gestione raccapricciante del verde pubblico a Foggia. “Potatura selvaggia, ma questi sono del mestiere?”

La gestione del verde pubblico di Foggia è totalmente da dimenticare. Dopo l’affondo dei commissari straordinari che, in una nota, hanno bocciato il servizio di “Tre Fiammelle”, azienda di Michele D’Alba sottoposta a interdittiva antimafia, arriva la dura critica del presidente dell’associazione ornicoltori di Capitanata, Piercarlo Rossi. “Ma questi sono del mestiere?” si chiede Rossi citando Checco Zalone.

“Questa famosa frase del comico pugliese mi viene in mente camminando per i viali di Foggia in questi giorni ed alzando gli occhi al cielo – prosegue -. Infatti è possibile assistere a squadre, organizzate di tutto punto, intente a capitozzare o ad una potatura sommaria degli alberi, tutto questo a metà giugno. Pura follia è la prima cosa che mi balena per la mente: siamo alle soglie del solstizio d’estate (mercoledì 21 giugno) e visto il periodo è già iniziata, da tempo, la fase vegetativa degli alberi, perciò potarli drasticamente, come è stato fatto, è un grave stress per le piante, le quali soffrono enormemente. Inoltre, l’associazione Ornicoltori di Capitanata, di cui ho l’onore di ricoprire la carica di presidente, affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani, impegnata da sempre nella tutela del benessere animale, sia in ambiente controllato che in un contesto molto più precario come quello naturale, è molto preoccupata per il destino dei nidi uova e nidiacei, di varie specie ornitiche locali, che nel mese di giugno sono nel pieno della stagione riproduttiva”.

Rossi ricorda che “molte sono le specie in piena attività, come ad esempio il cardellino (Carduelis carduelis), il verdone (Chloris Chloris), il verzellino (Serinus serinus), l’occhiocotto (Sylvia Melanocephala), il colombaccio (Columba Palumbus ) e molte altre ogni anno devono affrontare varie insidie, come i temuti predatori naturali come la gazza, vari corvidi, taccole e ghiandaie che ne falcidiano intere nidiate, l’uso non sempre approfondito dei pesticidi e per finire la diminuzione, alcune volte precedenti, dei siti di foraggiamento. Ora, come se tutto quello appena elencato non bastasse, ci si mette anche l’uomo con un gesto del genere che a definire scellerato può sembrare un eufemismo. Io credo che fra le competenze di chi è preposto a gestire una città come Foggia vi dovrebbe essere un po’ di senso compiuto con le varie esigenze naturalistiche, poiché le città non sono luoghi esenti dal rispetto dei diritti delle creature non umane. Io mi chiedo perché enti preposti come i carabinieri forestali non intervengano in questo scempio, loro che sono un organo preposto a tutelare la salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale”.