C’è un nuovo gestore della sosta per la città di Foggia, passaggio di consegne tra Ataf e GPS

La società GPS comunica che a partire dal giorno 13 giugno sarà il nuovo gestore del servizio di sosta tariffata nella città di Foggia. Il servizio affidato tramite gara alla GPS comprende oltre alla gestione della sosta in tutti gli stalli blu presenti nella città di Foggia, anche la gestione del parcheggio in struttura denominato “Vincenzo Russo”, ubicato in corso Garibaldi.

Al fine di predisporre correttamente tutte le attività necessarie all’avvio del nuovo servizio di sosta tariffata e all’implementazione dei nuovi impianti (Parcometri, impianto a barriera per il park Russo, etc.), nonché all’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale su strada, il Comune di Foggia con ordinanza dirigenziale nr. 284 del 12/06/2023 ha disposto la sospensione dell’obbligo di pagamento della sosta tariffata dal 13 giugno al 24 giugno 2023. Resteranno efficaci tutte le altre disposizioni del Regolamento della Sosta del Comune di Foggia e, conseguentemente, tutto il sistema dei controlli ai sensi di legge.

“La Società GPS S.p.A. avrà cura di comunicare tempestivamente alla cittadinanza la data di riavvio del servizio di sosta tariffata” – riporta una nota divulgata dalla stessa Gps che informa inoltre “che il proprio ufficio per i rapporti con il pubblico, oggi in fase di allestimento, è ubicato in Corso Garibaldi n. 65. Contestualmente all’avvio della concessione, sarà vigente il nuovo Regolamento della Sosta a pagamento del Comune di Foggia ed il nuovo tariffario come da Delibera n°8 del 10 febbraio 2022 e Delibera n°18 del 17 febbraio 2022. Maggiori informazioni potranno essere consultate sul portale web della società dedicato alla città di Foggia: www.foggiaparcheggi.it – www.gpsparking.it“.