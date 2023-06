Telefonata tra sindaco di Lecco e commissario Cardellicchio. “Finale playoff sia una festa dello sport”

“Una bella telefonata quella di stamattina tra il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ed il prefetto Vincenzo Cardellicchio che ha vestito con fiero orgoglio i colori della Capitanata”. Lo riporta una nota divulgata dal Comune di Foggia. “Una telefonata all’insegna del calcio e dello sport e per gioire insieme di un successo davvero straordinario. Due tifoserie a confronto, quella foggiana prima padrona di casa, e quella lombarda, pronta per la gara di ritorno, per assistere ad una finale dove dovrà vincere soltanto una squadra ma dove certamente vincerà lo Sport con la S maiuscola. Piccola ed elegante la Città di Lecco, ma anche con una antica e blasonata società di calcio che vanta tre campionati di Serie A ed undici di Serie B. Città più grande Foggia, granaio d’Italia, con una provincia estesa una volta e mezzo l’intera Liguria, che affida anche alla sua squadra il riscatto e la sua ripresa. Calcisticamente più medagliata, con 11 presenze in Serie A e 25 in Serie B , nel suo passato ha sfiorato anche la qualificazione in Coppa UEFA”.

Per il commissario straordinario “una stagione calcistica, quella 2022/23, che ha visto le due squadre leader dei rispettivi territori e protagoniste convinte di questa avvincente conclusione di campionato, con la finale playoff per la promozione in B. Le due città si abbracciano augurandosi che vincano i migliori ed i più leali sul campo e sugli spalti e per dirla come ama il prefetto Cardellicchio: ‘nulla è più serio di un gioco’. W il calcio, lo sport più bello che c’è”.