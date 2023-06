Incandidabili a Foggia, per Erminia Roberto non è finita. Il Ministero ricorre in Cassazione

Un altro episodio è stato messo in risalto da “un ulteriore esposto anonimo del 16.12.2019 – al quale risultava allegata una registrazione audio, riportata su cd-rom – con cui veniva segnalato che, il 29 novembre 2019, nell’edificio comunale, mentre stava per avere inizio la riunione della IV Commissione Consiliare del Comune di Foggia, Francavilla chiedeva insistentemente di parlare con Roberto, componente della Commissione. La registrazione ha permesso di evidenziare un rapporto di pregressa conoscenza tra Erminia Roberto e Leonardo Francavilla, avvalorata dai toni confidenziali, e, soprattutto, dalla consapevolezza del consigliere di interloquire con un soggetto legato agli ambienti della criminalità mafiosa. Nell’animata conversazione, il Francavilla – che si dichiara espressamente appartenente alla ‘malavita’ – minacciava apertamente la Roberto di rivelare l’attività svolta, su impulso di quest’ultima, per procacciare voti all’attuale amministrazione, facendo riferimento alla concessione di benefici economici di competenza dell’assessorato retto dalla Roberto o alla ‘sistemazione’ della consorte del Francavilla in un supermercato. Da tale conversazione è emerso che il Francavilla si era concretamente adoperato, su richiesta della Roberto, per sostenere Landella in occasione dell’ultima campagna elettorale (‘Votiamo Landella’; ‘se noi siamo mafiosi, senza offesa, la mafia è politica, poi veniamo noi’). Non risulta che la consigliera abbia reagito alle minacce, facendo allontanare il Francavilla o allertando le forze dell’ordine, né tantomeno che il sindaco sia intervenuto per allontanare il soggetto in questione. Ciò posto, ritiene il collegio di dover ravvisare, nel caso in esame, collegamenti indiretti del consigliere comunale con la criminalità organizzata, essendo emersa la sua ‘pericolosa’ vicinanza ad esponenti di spicco della criminalità organizzata”.

Per il Ministero "è evidente che il tenore della conversazione, non contestata dalla Roberto, va ben al di là delle finalità istituzionali dalla medesima ricoperte, ed anzi si pone in netto contrasto con le stesse, lasciando trasparire un accordo politico in virtù del quale il Francavilla si sarebbe reso disponibile a procacciare voti in favore dell'ex sindaco in cambio di favori economici, per sé e per la propria famiglia, favori che evidentemente dovevano essere somministrati proprio dalla Roberto, nella propria veste istituzionale di assessore alle politiche sociali. In questo passaggio si coglie pienamente il divario incolmabile che sussiste tra l'essere ed il dover essere di un ruolo istituzionale". E ancora: "Il 'dover essere' di un protagonista delle istituzioni cittadine, avrebbe imposto alla Roberto – senza tentennamento alcuno – di non trascinarsi oltre in discussioni improprie, e peraltro accese, con il Francavilla, soggetto i cui legami con la locale criminalità organizzata le erano pienamente noti, peraltro in prossimità dell'inizio di una Commissione Consiliare, lasciando trasparire una pericolosa permeabilità dell'amministrazione alle pretese di noti soggetti pregiudicati. L'atteggiamento pervicace ed aggressivo del Francavilla è stato di una gravità tale che qualunque uomo delle istituzioni non avrebbe potuto e dovuto consentire allo stesso ed ai suoi sodali di andare oltre, denunciando immediatamente quanto accaduto al sindaco in primis ed all'autorità giudiziaria immediatamente dopo, previa adozione di tutte quelle misure atte ad impedire a soggetti di tale spessore criminale di avere qualunque forma di accesso al Palazzo di Città ed alle politiche cittadine. Nulla di tutto ciò è, tuttavia, mai accaduto". Per il Ministero, "ai fini dell'adozione della misura dell'incandidabilità è sufficiente delineare un quadro indiziario di condotte plausibilmente frutto di condizionamento mafioso. Non sono parimenti necessarie le prove dell'intenzione degli amministratori di assecondare interessi criminali". E ancora: "Il quadro di elementi indiziari consente senza ombra di dubbio di rilevare l'asservimento del munus pubblico a logiche clientelari, non scevre da particolari attenzioni per soggetti contigui alla criminalità mafiosa, che si sono evidenziate in una innaturale ingerenza di un organo di indirizzo politico amministrativo in poteri riservati agli organi di gestione e nello stravolgimento dei segmenti procedimentali relativi alle concessioni di contributi". (In foto, Erminia Roberto; a destra, Landella, Capotosto e Iaccarino; sotto, Iadarola, Iacovangelo, Di Pasqua e Longo)