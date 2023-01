Landella&co incandidabili anche per la Corte d’Appello. Accolto ricorso di Erminia Roberto: “Finisce calvario”

In secondo grado, la Corte d’Appello di Bari ha rigettato i ricorsi contro l’incandidabilità degli ex amministratori di Foggia, Franco Landella, Leonardo Iaccarino, Consalvo Di Pasqua, Dario Iacovangelo, Liliana Iadarola e Bruno Longo. Il solo Antonio Capotosto non impugnò la decisione.

È stato accolto, invece, il ricorso dell’ex vicesindaca e assessora Erminia Roberto. Lo rende noto lei stessa in un comunicato stampa: “La Corte d’Appello di Bari ha accolto il reclamo dell’ex vicesindaco di Foggia proposto avverso il provvedimento ex art. 143, comma 11, del T.U.E.L. reso dal Tribunale di Foggia che aveva dichiarato la sua incandidabilità .

La prima sezione civile della Corte d’Appello di Bari ha accolto il reclamo dell’ex vicesindaco ed Assessore alle Politiche sociali del Comune di Foggia, Erminia Roberto, presentato contro il decreto di incandidabilità disposto nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia. ‘Il reclamo proposto da Erminia Roberto è fondato e va, pertanto, accolto’ recita il decreto della ridetta prima sezione. La Corte d’Appello, dopo aver ricostruito la vicenda in punto di fatto ed evidenziato le ragioni che avevano condotto il Tribunale di Foggia a rendere il provvedimento reclamato, ha rilevato – tra l’altro – che ‘Il ragionamento del primo giudice non è condivisibile perché si regge su elementi informativi non oggettivi né interpretabili in maniera univoca, aventi fonte, peraltro, in due esposti anonimi sulla cui credibilità non è dato sapere alcunché. Anche le minacce emergenti dalla captazione allegata al secondo esposto anonimo, in assenza di elementi oggettivi volti a riscontrarne l’attendibilità, non consentono di fondare un collegamento con la criminalità organizzata (…). Peraltro, la difesa ha allegato la relazione dell’assistente sociale, posta a riscontro dell’istanza presentata dal Francavilla finalizzata a richiedere il contributo economico straordinario, in cui si dà atto che il nucleo familiare del richiedente necessita di supporto economico anche in relazione della grave patologia oncologica di cui è portatrice la coniuge del Francavilla’”.

Nella nota inviata da Erminia Roberto si legge inoltre che “il Collegio ha quindi anche rilevato come ‘l’erogazione di contributi economici, di cui al sopracitato provvedimento di liquidazione, è stata oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Foggia a carico di Erminia Roberto per le ipotesi di reato di tentativo di concussione e falso in atto pubblico, definita con decreto di archiviazione del GIP di Foggia in data 20 maggio 2020. Alla luce di tutto quanto indicato nel provvedimento, la Corte d’Appello ha così concluso: ‘In mancanza di elementi concreti ed univoci la domanda di incandidabilità nei confronti di Erminia Roberto non risulta fondata e l’appello va, pertanto, accolto'”.

L’ex assessora ha così commentato la decisione: “Ho sempre avuto piena fiducia nel lavoro della Magistratura e un profondo rispetto per le Istituzioni, che ho avuto l’onore di rappresentare nella mia esperienza politica e amministrativa. Per questo, ho affrontato in silenzio un calvario e una gogna mediatica che sapevo di non meritare, confidando che alla fine la verità e la giustizia mi avrebbero restituito decoro e dignità. Ringrazio i miei familiari, i miei legali Michele Laforgia, Saverio Nitti e Alessio Viola, tutte le persone che mi sono state vicine in questo delicato periodo, che non hanno mai avuto dubbi nei miei confronti e non hanno mai lesinato solidarietà e affetto”.