Bagno di folla per il Foggia. Centinaia di tifosi rossoneri si sono dati appuntamento nei pressi dello stadio Zaccheria per incitare la squadra di Delio Rossi in partenza per Pescara dove domani sera si giocherà la gara di ritorno della semifinale playoff di serie C. In palio la finale per la promozione in B. I supporters foggiani con fumogeni, bandiere e striscioni hanno incoraggiato i giocatori alla vigilia di una delicata e importante partita.