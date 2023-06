Riecco Telefoggia: la storica emittente locale torna a coprire il territorio di Capitanata

“A distanza di più di un anno, Telefoggia torna visibile pienamente in tutto il territorio di Capitanata, oltre che in tutta la Puglia e in tutta la Basilicata. La storica emittente televisiva foggiana, infatti, è sbarcata sulla rete di 1^ livello, gestita da RaiWay ed è raggiungibile da tutti sul canale 88 del digitale terrestre”. Lo rende noto la stessa tv in una nota.

“Abbiamo atteso tanto tempo ma non ci siamo mai arresi, la nostra caparbietà è stata premiata” – afferma Maria Luana Tonti, amministratore unico di Telefoggia. L’emittente televisiva, in seguito al piano frequenze varato dall’ex Mise, oggi Mimit, si vide costretta, per l’esaurimento della capacità trasmissiva, a migrare su una rete di 2^ livello che di fatto oscurava quasi del tutto la visibilità nella provincia di Foggia. Oggi torna invece ad essere visibile ovunque, grazie allo sbarco nel mux di 1^ livello gestito dalla Rai. “Mi preme ringraziare chi ci è stato sempre accanto in tutti questi mesi, la nostra è una gioia immensa che voglio condividere con i nostri sponsor e con tutti i collaboratori della splendida famiglia di Telefoggia”, continua ancora Maria Luana Tonti.

“Foggia e la Capitanata avevano necessità di ritrovare uno storico punto di riferimento informativo e di intrattenimento: siamo tornati ma non avevamo dubbi che sarebbe andata così”, è invece il commento del direttore di Telefoggia, Carmine Troisi. “Un altro traguardo che tagliamo e che vogliamo festeggiare con chi non ha mai smesso di starci accanto, dai telespettatori agli sponsor oltre che naturalmente a dipendenti e collaboratori dell’azienda. Siamo già al lavoro per altre sorprese…”.

Telefoggia, dunque, visibile in tutta la Puglia e la Basilicata ma soprattutto torna fruibile a Foggia e in Capitanata. Ma è possibile seguire la storica tv foggiana anche nel resto della penisola, attraverso i canali 170 (basta premere il tasto blu del telecomando su tv connesse a internet) e sul canale 232. In casa Telefoggia, intanto, ci si gode la festa…