Pescara-Foggia, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Capitanata. La decisione del prefetto

Divieto di vendita dei biglietti per la partita Pescara-Foggia dell’8 giugno allo stadio Adriatico. Lo ha disposto il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, adottando un provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia in tutti i settori dello stadio del capoluogo adriatico. La decisione è maturata nel corso di una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, svolta ieri su proposta del questore di Pescara, Luigi Liguori. Il confronto fa seguito alle indicazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che ha evidenziato, anche per la partita Pescara-Foggia, la presenza di elevati livelli di rischio in ragione dell’accesa rivalità tra le 2 tifoserie che, in passato, ha creato problemi di sicurezza.

Per questo il questore Liguori ha disposto i servizi interforze richiedendo l’ausilio di unità di rinforzo e invitando il sindaco di Pescara, Carlo Masci, a valutare l’adozione di un’ordinanza tesa a stabilire il divieto della vendita di bevande alcoliche nello stadio e negli esercizi pubblici nell’area antistante. È stato sensibilizzato anche il presidente del Pescara calcio a consentire l’accesso allo stadio sin dalle ore 18.30 dell’8 giugno per garantire puntuali controlli all’ingresso dei tifosi. (LaPresse) – foto da pagina Facebook Pescara Calcio