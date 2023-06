Ponte del 2 giugno, primi turisti in spiaggia sul Gargano. Lieve aumento dei prezzi per lettini e ombrelloni

Il ponte del 2 giugno ha rappresentato il primo vero banco di prova dell’estate 2023. Finalmente un weekend caratterizzato da tempo stabile, coinciso con la settimana di Pentecoste che solitamente sul Gargano porta i primi turisti stranieri. Da Manfredonia a Peschici, a Rodi Garganico quasi tutti gli stabilimenti balneari hanno inaugurato la stagione estiva con una buona affluenza. E i prezzi? Tutto sommato invariati per quel che concerne lettini ed ombrelloni che solo in alcuni lidi hanno subito un leggero aumento oscillante tra il 5 e il 10%. In media per avere un ombrellone e due lettini il costo è di 10 – 15 euro al giorno in bassa stagione fino ad un massimo di 25-30 euro nel mese di agosto, ma ci sono anche alcuni lidi dove il prezzo è più alto.

In questo servizio alcuni commenti da parte di concessionari intervistati a Vieste, Peschici e Mattinata. Inoltre il parere del presidente del SIB Gargano, Michele Giarrusso, titolare del più grande stabilimento balneare del Gargano: il lido la Bussola con 550 ombrelloni ed oltre mille lettini.

