Mastromatteo, la sua morte resta un mistero. Peschici scende in piazza contro la richiesta di archiviazione

Dopo la presentazione, da parte della Procura della Repubblica di Foggia, di richiesta di archiviazione per l’omicidio e l’occultamento di cadavere di Michele Mastromatteo, l’avvocato Giuseppe Falcone, legale della famiglia del peschiciano, annuncia ancora una volta battaglia: “Sono passati 11 giorni da quando ho richiesto copia del fascicolo delle indagini preliminari, ma a tutt’oggi mi è stata rilasciata copia (senza supporti informatici) di un solo faldone. Mancano ancora due faldoni. È davvero inconcepibile quello che sta accadendo”.

Per Falcone “si tratta di una grave violazione del diritto di difesa. Non ci sono state notificate le richieste di proroga delle indagini preliminari. La richiesta di archiviazione è stata notificata a seguito di nostra istanza! Secondo la Procura di Foggia una persona ritrovata a dorso nudo, ricoperta da un cassone, priva parzialmente degli arti superiori, con un grosso buco dietro la testa, sarebbe morta per cause naturali! Non ci fermeremo”. Infine annuncia che “lunedì 5 giugno a Peschici ci sarà un corteo per protestare contro la richiesta di archiviazione e per ottenere giustizia. Solo Dio può togliere la vita, non gli uomini”.