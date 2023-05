Negazionisti della mafia, associazioni compatte con Vaccaro. “Gli rivolgiamo la nostra più viva gratitudine”

E ancora: “Questa piaga deve essere debellata perché determina l’impoverimento del tessuto sociale ed economico della nostra città, impedendone lo sviluppo e la condivisione della legalità e della giustizia sociale. Le istituzioni e la società civile, unitamente ai familiari delle vittime di mafia e a coloro che hanno avuto il coraggio di denunciare atti di natura mafiosa, hanno dovuto attendere moltissimi anni affinché fosse riconosciuta e dichiarata la natura mafiosa delle organizzazioni criminali del nostro territorio. Tale conquista, venuta dopo lunghissimi anni di sottovalutazioni, deve rappresentare la bussola e la guida per le nuove generazioni, per coloro che intendono profondere il proprio impegno per l’affermazione dei principi di giustizia e di legalità. A costoro, che per la maggior parte non hanno vissuto personalmente le vicende degli ultimi 40 anni, dobbiamo consegnare una verità storica, basata su fatti oggettivi, poiché, diversamente, ci saremmo impegnati inutilmente per tutti questi anni. In relazione a quanto sopra e con riferimento al pluralismo inteso come elemento cardine dell’informazione, ci dichiariamo disponibili ad incontrare i giovani universitari per offrire loro l’opportunità di confrontarsi su temi legati alla mafia del territorio ed alla legalità con chi, da sempre, opera sul campo”.

Infine, i rappresentanti delle associazioni rilasciano una considerazione sul commissariamento del Comune di Foggia dopo le dichiarazioni infelici di un giornalista locale durante un seminario online con l’università: “L’opinione che è stato frutto di una volontà politica è irricevibile e mira a screditare l’operato di forze dell’ordine, di procure e prefetture e del Governo. Tutti, all’unanimità, senza un minimo distinguo, lo hanno ritenuto necessario ed ineludibile. Oggi più che mai abbiamo bisogno di conoscenza autentica, di continuare ad approfondire ed unire le nostre forze per sconfiggere la mafia e sradicare la sottocultura mafiosa che toglie libertà e non permette a questo territorio di crescere”. (In foto, Vaccaro, il questore Rossi, il magistrato Laronga e il capo della squadra mobile Grassia)

